عقبة تمنع ميلان من اقتناص نجم ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن عقبة تقف في طريق ميلان، نحو التعاقد مع نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ميلان يوجه أنظاره للاعبين المرشح رحيلهم عن جدران ريال مدريد في الصيف الحالي، ويركز على الثنائي إيسكو وداني سيبايوس.

ورغم أن إيسكو في طريقه للرحيل عن ريال مدريد، ولكن من الصعب القدوم إلى ميلان، لأن النادي الملكي لن يرضى بالحصول على أقل من 70 مليون يورو، للتخلي عن خدمات النجم الإسباني.

ويحتاج ريال مدريد إلى تحقيق أكبر عائد مادي من بيع نجومه في الصيف الحالي، لتحقيق التوازن بعد إنفاق نحو 300 مليون يورو على الصفقات الصيفية حتى الآن.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن ميلان يخصص 40 مليون يورو بالإضافة إلى أموال اللاعبين الراحلين، لعقد صفقات في الميركاتو الصيفي، وهو ما يعقد إمكانية إنفاق 70 مليون يورو على لاعب واحد.