مصر تتسلح بالنجوم والجماهير أمام زيمبابوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتسلح منتخب مصر بجماهير غفيرة ومعنويات كبيرة خلال لقائه مع منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها القاهرة اليوم، ويستند على سجل مميز خلال مواجهاته المباشرة مع المنتخب الملقب بـ «المحاربون».

وسيكون المنتخب المصري على موعد مع رقم قياسي جديد يضاف إلى سجله الحافل ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث تعد المباراة الافتتاحية السادسة التي يخوضها (أحفاد الفراعنة) في البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1957 بالسودان، ليتقاسم الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ البطولة مع المنتخب الكاميروني.

ويدفع المنتخب المصري بقوته الضاربة بقيادة هداف الدوري الإنجليزي ونجم ليفربول محمد صلاح لتحقيق الفوز الأول في مجموعته الأولى التي تضم أيضا منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بعد أن جرب تشكيلته الأساسية في المواجهة الودية الأخيرة التي هزم خلالها منتخب غينيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد مدرب المنتخب المصري خافيير أجيري جاهزية لاعبيه لضربة البداية، وقال إن هدفهم يتجاوز الفوز، حيث تعول الجماهير كثيرا على تحقيق اللقب، وقال «من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل والكل يعلن التحدي. تأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي ومشروع».

وأوضح أن الفريق المصري مثل جميع المنتخبات، وصلاح لاعب رائع ويؤدي مثل بقية اللاعبين في المعسكر وملتزم تماما، والكل هدفه واحد، وهو الفوز بلقب الكان للمرة الثامنة. وشدد المدير الفني على أن فرحة الشعب المصري هي هدفه الأساسي في الوقت الحالي، وكرة القدم تعني الكثير للشعب.

مصر وزيمبابوي

الموعد: 23.00.

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المكان: استاد القاهرة الدولي.

المناسبة: كأس الأمم الأفريقية.

8 لقاءات جمعت المنتخبين.

4 انتصارات للمنتخب المصري.

1 انتصار واحد لزيمبابوي.

2 تعادلان.

11 هدفا سجلها منتخب مصر.

7 أهداف سجلتها زيمبابوي.