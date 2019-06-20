«فار» أفريقيا يبدأ من دور الثمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه تم الاستقرار على بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) من دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق غدا بالقاهرة، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل. وقال أحمد في مؤتمر صحفي أمس بالقاهرة إنه بعد نقاش طويل خلال ورش عمل البطولة تم الاتفاق على هذا الأمر. وأضاف أنه سيتم تطبيق تقنية (فار)، بداية من دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، وهو «إجراء احترازي»، تقوم به كل الدول الكبرى من أجل النجاح في تنظيم البطولات الكروية.

وأوضح أحمد أن الكاف حصل على ضمانات كافية من السلطات المصرية حول تنظيم البطولة بشكل جيد يليق بالقارة السمراء، مؤكدا أن هناك استعدادات كبيرة، ومصر بلد خالية من الأخطار. ووجه رئيس الكاف، رسالة إلى الجميع بضرورة تضافر الجهود للخروج بشكل جيد، متمنيا لمصر أن تعيش دوما في سلام وحرية. وتابع «هنا في مصر نشعر بالراحة التامة وكأننا في بيتنا، وأتنقل فيها بمفردي دون حراسة، مصر دولة آمنة ومستقرة».

وأكد أحمد أن مصر نجحت في الالتزام بكل شيء في تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، منذ الحصول على الموافقة لتنظيم هذا الحدث، رغم ضيق الوقت.