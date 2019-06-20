مدرب الكاميرون: من يواجهنا سيتعب كثيرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه الهولندي كلارنس سيدورف مدرب المنتخب الكاميروني حامل اللقب رسالة إلى منافسي فريقه في المجموعة السادسة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر بقوله «لن يكون هناك وقت سهل لأي منتخب سيواجهنا».
وأضاف أن المنتخب الذي فاجأ الجميع في النسخة الأخيرة في الغابون عندما توج باللقب على حساب مصر «في حالة جيدة وإيجابية» قبل مبارياته ضد غينيا بيساو، وغانا حاملة اللقب أربع مرات، وبنين.
وتابع «أعتقد أننا استعدنا الاحترام الدولي بفضل بعض العروض الرائعة بعد الغياب عن نهائيات كأس العالم في روسيا العام الماضي»، والكاميرون وغانا مرشحتان لحجز بطاقتيهما إلى ثمن النهائي على حساب بنين وغينيا بيساو اللتين ستسعيان لتحقيق فوز أول في النهائيات.
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