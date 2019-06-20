صلاح يبحث عن اللقب وعينه على أفضلية العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيكون النجم الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أمام فرصة ذهبية لتعزيز آماله في أن يكون أول لاعب عربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، عندما يقود منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بمصر بدءا من اليوم. وكان صلاح انضم للقائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة «ذا بيست»، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، العام الماضي، لكنه جاء في المركز الثالث بعد النجمين الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني (المتوج بالجائزة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي. وارتفعت أسهم صلاح في الحصول على الجائزة المرموقة في العام الحالي، ولا سيما بعدما قاد ليفربول لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن خزائنه لمدة 14 عاما، في الموسم الماضي.

ولعب الفرعون المصري دورا بارزا في تتويج الفريق الأحمر بالمسابقة القارية، بعدما سجل خمسة أهداف خلال مشوار ليفربول في البطولة، من بينها ركلة جزاء في المباراة النهائية للمسابقة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليتصدر ترتيب هدافي الفريق في المسابقة القارية خلال النسخة الماضية.

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كما حقق صلاح إنجازا جديدا في مسيرته مع ليفربول، باحتفاظه بلقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقاسم ترتيب هدافي المسابقة العريقة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا.

ويرى كثير من المتابعين أن تتويج المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، سيسهم بقوة في تعزيز فرصة صلاح، الذي توج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا في العامين الماضيين من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، في أن يصبح ثاني لاعب من القارة السمراء ينال جائزة أفضل لاعب في العالم بعد الليبيري جورج وايا، الذي نال الجائزة عام 1995، حينما كان لاعبا في صفوف ميلان الإيطالي.

ويحتل صلاح المركز الثالث حاليا في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، التي يتربع على صدارتها حاليا اللاعب المعتزل حسام حسن برصيد 69 هدفا، حيث يبتعد بفارق ثلاثة أهداف فقط عن معادلة رقم النجم الراحل حسن الشاذلي، الذي يحتل المركز الثاني في القائمة.