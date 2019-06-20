الكاميروني نيانت حكما للافتتاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حكم مواجهة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة.

وأسند الاتحاد الأفريقي إدارة المباراة للحكم الكاميروني أليوم نيانت بعد اعتذار الحكم الجامبي باكاري جاساما، الذي غادر القاهرة أخيرا لظروف وفاة والدته.