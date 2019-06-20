السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حكم مواجهة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة.
وأسند الاتحاد الأفريقي إدارة المباراة للحكم الكاميروني أليوم نيانت بعد اعتذار الحكم الجامبي باكاري جاساما، الذي غادر القاهرة أخيرا لظروف وفاة والدته.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاميروني نيانت حكما للافتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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