الدوسري أول صفقات ابن نافل للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيكون المهاجم الدولي سالم الدوسري أول الصفقات التي يبرمها رئيس نادي الهلال الجديد فهد بن نافل بعد اعتماد مجلس إدارته بشكل رسمي، بعد أن اقترب من الوصول إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده حتى 2021.

ويعتبر الدوسري من الأعمدة الرئيسة للفريق الهلالي خلال الأعوام الماضية، ولم يمانع اللاعب من التجديد ووافق على العرض الذي قدمه النادي إليه.

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وأعلن الهلال إنهاء تعاقده مع المحترف إيزكويل سيروتي، حيث خاض اللاعب (27 عاما) 8 مباريات فقط مع الهلال وسجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف ولعب 650 دقيقة.

ولم يحظ سيروتي برضا الجهاز الفني مما ساهم في إعارته إلى فريق إنديبندنتي الأرجنتيني لمدة عام، وذلك قبل بداية منافسات موسم 2018 - 2019.

ولم يحسم الهلال أمر حارس المرمى العماني علي الحبسي، وسط أنباء عن احتمالية الاستغناء عن خدماته، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.