كلاسيكو الأهلي والهلال يتزعم الحضور الجماهيري آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتوقع أن تتسيد الجماهير السعودية الحضور الجماهيري لذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث لعبت فرق شرق القارة جولة الذهاب، وشهدت مباراة جوانزو ايفرجراند الصيني ومواطنه شاندونغ ليونينغ الحضور الأعلى (38,900) مشجع، وتملك فرق الأهلي والاتحاد والنصر فرصة تجاوز هذا العدد بشكل كبير، حيث تمتلك ملاعب سعتها الجماهيرية تتخطى حاجز الـ 60 ألف متفرج.

ويستضيف الأهلي مواطنه الهلال في مباراة الذهاب على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله (الجوهرة) ومن المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري في أعلى مستوياته خاصة أن الطرف الثاني طرف سعودي لذلك سيكون الامتلاء في كل أرجاء المدرجات. ولن تكون مباراة الاتحاد وضيفه ذوبهان الإيراني أقل حضورا من لقاء الأهلي والهلال حيث من المعروف حب وعشق جماهير العميد لفريقها والذي تعبر عنه بمساندة الفريق في كل أحواله وما حدث في مباريات الدوري الماضي كان مثالا كبيرا على ذلك، حيث نافس الاتحاد على النجاة من الهبوط ومع ذلك حصلت جماهيره على المركز الأول في الحضور.

أما ثالث المباريات فهي لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريق النصر وجماهير (الشمس) ستكون حاضرة ومساندة بشكل كبير وفعال لفريقها أمام الوحدة الإماراتي، وذلك على أرضية استاد الملك فهد الدولي الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

يذكر أن عامل حرارة الطقس هو العائق الوحيد أمام الحضور الجماهيري في السعودية، حيث ستلعب مباريات دور الـ 16 خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

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الحضور الجماهيري في جولة الذهاب لشرق آسيا:

جوانزو وشاندونيغ 38,900 متفرج

أوراوا الياباني وأولسان هونداي الكوري 20,147 متفرجا

شنغهاي الصيني وجيونبك الكوري 20,007 متفرجين

كاشيما الياباني وسانفريس هيروشيما الياباني 3,179 متفرجا