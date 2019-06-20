مليون ريال فائض في ميزانية نادي جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت الجمعية العمومية العادية لنادي جدة اجتماعها أمس الأول، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة سعيد الغامدي ورئيس مجلس الإدارة أحمد البعداني، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من منسوبي مكتب هيئة الرياضة. واستعرض الاجتماع البطولات في الألعاب المختلفة، ومشوار الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، واستمرار النادي للموسم الثاني على التوالي في الدوري، إضافة إلى مناقشة بيان الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنادي في موسم 2018 - 2019م، من خلال بيان ألقاه الأمين العام للنادي محمد بن أحمد صابر، والاستعدادات المقترحة للموسم الرياضي المقبل 2020 - 2019م، موضحا الفائض المالي في خزينة النادي بمبلغ مليون ريال.

وقدم البعداني شكره لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على كل ما قدمه للرياضة السعودية.