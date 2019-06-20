شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبلغ الأهلى "شفويا" بإلغاء مسابقة 97 فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ اتحاد الكرة ، النادى الأهلى شفويا بأن الإتجاه الأقرب هو إلغاء مسابقة مواليد 97 فى الموسم الكروى الجديد، على أن يتم الإكتفاء بمسابقة مواليد99. Advertisements كشف مصدر باتحاد الكرة أنه سيتم السماح لعدد من لاعبى 97 بالمشاركة فى دورى 99، موضحا أن إعلان هذا الأمر سيتم خلال الساعات المقبلة. تابع أن قوائم الأندية فى الموسم الجديد ستكون 25 لاعبا بجانب 5 لاعبين مواليد 97.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يبلغ الأهلى "شفويا" بإلغاء مسابقة 97 فى الموسم الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.