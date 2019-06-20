شكرا لقرائتكم عماد السيد يفك "جبيرة" يده بعد غد السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر فك عماد السيد حارس مرمى الزمالك، للجبيرة الموضوعة على يده يوم السبت المقبل، على هامش الاستعدادات الخاصة بالفريق الأبيض للمباريات المتبقية له فى الدورى التى ستقام عقب بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر بداية من الغد حتى 19 يوليو المقبل.

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ويشارك عماد السيد حاليا فى التدريبات الجماعية للفريق تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، رغم استمرار وضع يده فى "جبيرة جبس" بسبب الإصابة التى تعرض لها بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مشاركته أمام الداخلية بالدورى.

ويخوض عماد السيد بالمشاركة مع محمود عبد المنصف والحارس محمد شريف من مواليد فريق 2000 بالنادي والذي تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول، تدريبات تأهيلية قوية.