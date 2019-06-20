شكرا لقرائتكم المنتخب يقدم موعد المران 30 دقيقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم المنتخب الوطنى التدريب الرئيسى لمدة 60 دقيقة حيث انطلق فى التاسعة من مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية بدلا من العاشرة.

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وكان من المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الأخير في العاشرة مساءً وهو نفس موعد مباراة الغد أمام زيمبابوي التى ستقام على استاد القاهرة الدولى إلا إن انتهاء المنتخب مبكرا من زيارته لاستاد القاهرة وتفقد الأرضية أدى إلى تقديم موعد المران الأخير.

ويخوض المنتخب الوطنى مواجهة الغد لحصد النقاط الثلاث من أجل حسم ضربة البداية لصالحه بصورة رائعة خاصة إنها ستساهم فى توصيل رسالة إلى جميع الفرق المتنافسة بأن المنتخب الوطنى يدخل هذه النسخة من البطولة التى تقام على أرضه ووسط جماهيره لحصد اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010.