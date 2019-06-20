شكرا لقرائتكم وليد مهدي يطمئن على منتخبات المجموعة الثالثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار وليد مهدي رئيس المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا بعثات منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا للاطمئنان على توفر كل سبل الراحة للبعثات المشاركة.

كما حرص رئيس المجموعة الثالثة على زيارة مقر تدريبات المنتخبات الأربعة المتواجدة بالمجموعة من أجل تسهيل مهامهم وتذليل كل المشاكل التي تواجههم.

أكد مهدي أن بعثات المنتخبات الأربعة وجهت له الشكر على توفير كل احتياجاتهم ، وتهيئة الأجواء اللازمة خلال إقامة والتدريب.