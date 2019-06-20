شكرا لقرائتكم كاف يحدد ملعب استضافة تدريبات منتخب موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، ملعب تدريب منتخب موريتانيا قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر بداية من غدا الجمعة إلى 19 يوليو المقبل.

وتم الاتفاق على تناوب منتخبي موريتانيا وأنجولا علي ملاعب وادي دجلة بالعين السخنة ويؤدي المنتخبان تدريباتهم مساء استعدادا لافتتاح أولى جولات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا الإثنين القادم حيث سيلتقى منتخب موريتانيا مع مالى والمنتخب الأنجولى مع نظيره التونسى.

يذكرأن منتخب مورتيانيا يشارك فى بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 لأول مرة فى تاريخه، ويلعب بالمجموعة الخامسة التى تضم إلى جانبه منتخبات تونس وأنجولا ومالى.