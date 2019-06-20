شكرا لقرائتكم العداء السعودي مازن الياسين يحصل على المركز الأول في التشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل العداء السعودي مازن الياسين على المركز الأول، يوم الخميس، وذلك خلال منافسات السباق المقام في أوسترافا بجمهورية التشيك.

وقال الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : العداء السعودي مازن الياسين فاز بالمركز الأول في سباق 400 متر Nationl برقم 46.25 ثانية في لقاء اوسترافا في جمهورية التشيك.

كما يبحث العداء السعودي عبده مرزوق عن بطاقة التأهل إلى بطولة العالم 2019، بعدما حقق المركز الأول في سباق 100 متر National بزمن 10.56 ثانية في لقاء اوسترافا بجمهورية التشيك مساء يوم الأربعاء.