رسميا..أياكس يعلن تجديد عقد تين هاج حتى 2022

صرح نادي أياكس الهولندي عن تمديد عقد مدربه إيريك تين هاج، لينتهي عقده في يونيو 2022 بدلًا من 2020، تين هاج ذهب بأياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وقدم مستويات غير متوقعة، بالإضافة التتويج بلقب الدوري وجائزة أفضل مدير فني في الدوري الهولندي.

ونشر الموقع الرسمي للفريق الهولندي، و أن تين هاج وقع على عقد جديد اليوم مع أياكس،في وجود المدير الرياضي إدوين فان دير سار ووجود مدير شؤون الكرة مارك أوفر مارس.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد تين هاج مع أياكس في يونيو 2020، ولكن جدد لمدة موسمين، على أن ينتهي عقده في نهاية يونيو 2022.

جدير بالذكر أن إيريك تين هاج مطلوب من العديد من الأندية الكبري على رأسها بايرن مينوخ وبرشلونة من أجل قيادة أحدهما للتويج الموسم المقبل بالبطولات.