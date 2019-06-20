خروج أوساكا من دورة برمنغهام يفتح الباب أمام بارتي لتصدر التصنيف

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أصبح الباب مفتوحا أمام الأسترالية أشلي بارتي لتصدر ترتيب رابطة اللاعبات المحترفات بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد خروج اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى من الدور الثاني لدورة برمنغهام الإنكليزية في كرة المضرب.

وسقطت أوساكا الخميس أمام الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بمجموعتين ودون مقاومة تذكر 2-6 و3-6، فيما تأهلت بارتي المصنفة ثانية الى ربع النهائي بفوزها السهل على الأميركية جنيفر برايدي 6-3 و6-1.

وأقرت أوساكا قبيل دورتها الأولى لهذا الموسم على الملاعب العشبية بأنها لم تصل حتى الآن الى مرحلة اللعب بثقة وارتياح على هذا النوع من الملاعب، لكن من المؤكد أنها لم تكن تتوقع أن تسقط عند حاجز الدور الثاني بهذه الطريقة.

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وأصبحت اليابانية، المتوجة بلقبي فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019، مهددة بأن تدخل الى بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وهي تفتقد الى وتيرة اللعب على الملاعب العشبية بما أن اسمها لم يرد في لائحة المشاركات بدورة إيستبورن الإنكليزية المقررة الأسبوع المقبل.

وبدأت معاناة أوساكا أمام بوتينتسيفا جلية بعد تخلفها في المجموعة الأولى صفر-5، ولم تتمكن من استعادة زمام الأمور بعد ذلك، لتخسر المباراة في ساعة و8 دقائق.

وأسدت بوتينتسيفا بفوزها الثاني على أوساكا من أصل مواجهتين بينهما، خدمة كبيرة لبارتي لأن بطلة رولان غاروس الفرنسية ستنتزع صدارة المحترفات من اليابانية في حال احرازها اللقب.

وقد تصطدم الأسترالية التي احتاجت الى 59 دقيقة لتحقق فوزها التاسع تواليا (امتدادا من بطولة رولان غاروس) رغم تدخل الأمطار لتأخير انطلاق المجموعة الأولى ثم ايقاف المباراة لبعض الوقت في المجموعة الثانية، ببطلة ويمبلدون خمس مرات الأميركية المخضرمة فينوس وليامس الجمعة، وذلك في حال تخطت ابنة الـ39 عاما منافستها الصينية وانغ كيانغ السادسة الخميس في الدور الثاني.