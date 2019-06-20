كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مساء الجمعة على استاد القاهرة قبل افتتاح البطولة رسمية بمباراة مصر وزيمبابوي فى العاشرة من مساء الجمعة.

وأعلن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، عن إصداره قرارًا بإطلاق خدمة إضافية تتمثل في نقل تردد قناة تايم سبورتس الأرضية على تردد القناة الثانية، بما يسمح للمواطنين المصريين بمشاهدة القناة بسهولة من خلال استقبالها بأي إريال هوائي عادي بالتوازي مع البث للفضائي للقناة الذى يقتصر على تحليل المباراة دون بث أى لقطات.

ماذا يعني نقل تردد "تايم سبورتس" الأرضي للقناة الثانية؟

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

وتضم قناة "تايم سبورت" أحمد شوبير مقدم الأستوديو التحليلي لمباراة الأفتتاح والإعلامي مدحت شلبي للتعليق على المباريات بالإضافة إلى الثنائي عصام عبده والسعودي فهد العتيبي.

مصدر بـ"تايم سبورت": شوبير يقدم الأستوديو التحليلي لمباراة افتتاح أمم أفريقيا

معلقًا على مباريات المنتخب.. انضمام مدحت شلبي لـ"تايم سبورت" ​رسميًا

وأعلنت قناة "تايم سبورتس"، تعاقدها مع النجمين العالميين الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا، وذلك لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية.

إيتو ودروجبا وإخراج عالمي.. ننشر استعدادات "تايم سبورتس" لـ"كان 2019"

ووفقا لمصدر لمصراوي فأنه تم الاستقرار على أن يكون المخرج الكبير "فرانسوا" – أحد أهم المخرجين الفرنسين المتخصصين في تصوير مباريات كرة القدم- بإخراج مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الافريقية بطاقم تصوير وهندسة كاملين تابعين له، بالإضافة إلى مباراتي وحفليّ الافتتاح والختام، على أن يكون المخرج البرتغالي خوان الذي أخرج بطولة الأمم الأفريقية في 2006، بإخراج باقي مباريات البطولة في الملاعب الخمسة التي ستقام بها بجوار ستاد القاهرة.

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إيتو ودروجبا وإخراج عالمي.. ننشر استعدادات "تايم سبورتس" لـ"كان 2019"

وتابع المصدر، أنه جرى الاتفاق على قيام 12 طاقم يضم مخرجين ومساعدي إخراج ومصورين وفننين أجانب للعمل بجوار فرانسوا وخوان في المباريات لتظهر بأفضل شكل ممكن مع وجود 25 كاميرا في كل سيارة بالإضافة إلى أحدث الأجهزة لإعادات خاصة (السلوموشين)

وأشار المصدر إلى أن خطوات الحصول على تردد تايم سبورتس الأرضية بسيط للغاية يتمثل في عدة خطوات كالتالي :

- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتليفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية Save And Exit.

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