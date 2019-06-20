الكاميرون تنضم لزيمبابوي.. لاعبو الأسود يتخلفون عن السفر لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أجل المنتخب الكاميروني سفره إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقررة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وكان مقررًا أن تغادر بعثة الكاميرون بلادها الساعة 6:45 مساء اليوم الخميس، ولكن تأجل السفر.

وذكر موقع أورانج فوتبول، أنه لا أحد يعلن متى ستغادر بعثة المنتخب.

ويحمل المنتخب الكاميروني لقب كأس الأمم بعد التتويج بلقب النسخة السابقة في الجابون 2017، على حساب مصر في المباراة النهائية بعد الفوز بهدفين لهدف، لتتويج بالنجمة الخامسة وتقلص الفارق مع مصر في صدارة المنتخبات المتوجة باللقب القاري بـ7 ألقاب.

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ووفقا للموقع، طالب اللاعبين بمستحقاتهم والتي تبلغ 40 مليون فرنك إفريقي، لمسؤولي الرياضة في الكاميرون.

وهدد اللاعبون بعدم السفر لخوض مباريات البطولة، إلا قبل الحصول على مستحقاتهم.

وذكر مصدر بالاتحاد الكاميروني للموقع، أن اللاعبين يطالبون بضعف المبالغ المستحقة لهم، حيث لم يحصلوا على مستحقات تبلغ 20 مليون فرنك إفريقي فقط.

وأدانت وزارة الرياضة في الكاميرون موقف اللاعبين، حيث أكدت أنها قامت بسداد كافة مستحقات اللاعبين والتي تبلغ 20 مليون دولار.

وكان لاعبو المنتخب الزيمبابوي رفضوا خوض المران الأخير اليوم الخميس، لخوض مباراة الجمعة أمام مصر بافتتاحية كأس الأمم، بسبب مستحقاتهم المتأخرة.