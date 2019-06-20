نجم الجزائر: لم نأت لمواجهة مصر.. ولا يوجد فريق سهل في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

صرح رفيق حليش لاعب المنتخب الجزائري بأن بلاده لم تأت لمواجهة مصر، إنما من أجل اللعب في بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا على اعجابه بالأجواء والإقامة وأماكن التدريب.

وقال حليش في تصريحاته على هامش مران الجزائر: "معسكر المنتخب الذي أقيم في قطر كان فرصة جيدة من أجل التأقلم مع الطقس الحار، وبعد الوصول إلى مصر وجدنا الجو أفضل كثيرًا."

وتابع: "مباراة الجزائر أمام مصر 2010 مر عليها 10 سنوات ونسيناها تمامًا والآن تفكيرنا هو تقديم بطولة جيدة ومصر ليست خصم لنا على الأقل في دور المجموعات."

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وأضاف: "نحن لم نأتي من أجل اللعب أمام الفريق المصري، نحن أتينا من أجل المشاركة في البطولة ونعمل على الفوز بها."

وتحدث عن موقف الفريق في المجموعة التي تضم السنغال، كينيا وتنزانيا: "لا يوجد فريق سهل في إفريقيا وكل المستويات متقاربة ومن يتحمل أفضل يتمكن من الفوز بالبطولة."

وواصل: "عدم المشاركة في المباريات الودية أمر يرجع للمدير الفني، ونحن 23 لاعبًا علينا أن نضع كل طاقتنا تحت تصرف المدير الفني."

واختتم تصريحاته، بالحديث عن رأيه في استعدادات مصر: "الأجواء في مصر مميزة، الفندق جيد للغاية والملعب الذي نتدرب فيه ممتاز."