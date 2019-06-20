مران الزمالك.. عودة أوباما.. تأهيل عبد العزيز.. واستمرار غياب ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا للمباريات المتبقية له في بطولة الدوري بعد انتهاء فعاليات كأس أمم أفريقيا.

وشهد التدريب مشاركة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بعد عودته من السعودية مؤخرًا، فيما تغيب محمود كهربا عن التدريب؛ لتواجده في الساحل الشمالي بينما واصل حمدي النقاز وحميد أحداد الغياب لعدم الوصول إلى القاهرة من المغرب وتونس.

وعلى هامش المران أدى محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق؛ حيث تواجد في صالة الجمانيزيوم بالنادي لأداء بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية.

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وجاء المران في ظل غياب اللاعبين الدوليين: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش وطارق حامد؛ حيث يتواجدون في قائمة المنتخب الوطني بكأس الأمم وكذلك فرجاني ساسي في منتخب تونس وخالد بوطيب مع منتخب المغرب.

ومن المقرر أن يصل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة يوم السبت المقبل قادمًا من تونس للانتظام مع الفريق في التدريبات بداية من يوم الأحد بشكل طبيعي عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم السبت المقبل على أن يعود اللاعبون للتدريبات بشكل طبيعي مساء الأحد المقبل.