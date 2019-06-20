منافس مصر.. لاعبو زيمبابوي يغيبون عن المران وسط أنباء عن رفض اللعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

غاب منتخب زيمبابوي عن المران الختامي قبل مباراة الفريق أمام مصر في افتتاح أمم إفريقيا، وسط أنباء عن رفض المشاركة في البطولة التي تقام بمصر 2019.

وأوضح مراسل يلا كورة أن مران منتخب زيمبابوي المقرر له السابعة مساءًا لم يشهد توجه الفريق إلى استاد السكة الحديد.

وقال صحفي من زيمبابوي يدعى هوارد موسونزا أن اللاعبين رفضوا مغادرة فندق إقامة المنتخب اليوم الخميس، وعقدوا جلسة من مسئولي اتحاد الكرة في فندق الإقامة، مع التهديد بعدم اللعب أمام مصر، وأن بعض منهم حجز تذاكر طيران للرحيل عن البلاد.

وتقام مباراة الافتتاح لأمم إفريقيا غدًا الجمعة على استاد القاهرة بين مصر وزيمبابوي.