مقابل 300 مليون يورو.. سان جيرمان مستعد للتخلي عن نيمار

ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نجمه البرازيلي نيمار بأقل من 300 مليون يورو (339 مليون دولار).

أشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي يفتح ويغلق الباب في نفس الوقت أمام رحيل نيمار، بالنظر للمبلغ الضخم الذي يشترط الحصول عليه مقابل التخلي عن النجم البرازيلي.

وفي حال رحل نيمار بهذا المقابل، فسيكون مجدداً أغلى صفقة في التاريخ، بعدما انتقل للبي إس جي من برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأبرزت الصحيفة أنه “لتجنب دفع مبلغ 300 مليون، قد تلجأ الأندية لضم لاعبين آخرين في الصفقة”، مشيرة للشائعات التي تدور حول احتمالية تخلي برشلونة عن صامويل أومتيتي، أو إيفان راكيتيتش، أو عثمان ديمبلي، وكذلك ريال مدريد عن كاسيميرو.