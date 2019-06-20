تطور جديد في قضية نيمار “المغتصب”

صادرت الشرطة الفرنسية تسجيلات كاميرات المراقبة في أحد فنادق وسط باريس، حيث تؤكد فتاة برازيلية شابة تعرضها للاغتصاب من قبل مواطنها اللاعب نيمار.

وكشف مصدر قضائي أن الشرطة صادرت الصور بعد قليل من ورود الشكوى، إذ أنها صالحة لمدة 15 يوماً، حسبما أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الخميس.

ومن شأن مقاطع الفيديو أن تحدد ما إذا كان نيمار قد أقدم على اغتصاب الفتاة، ناجيلا تريندادي، كما تدعي، داخل الفندق من عدمه.

ووفقاً لتريندادي، فإن نيمار كان في حالة سكر حين دلف إلى الفندق الذي تدعي اغتصابها فيه من قبل اللاعب، داخل المكان الواقع بالقرب من قوس النصر.