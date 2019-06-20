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مانشستر يونايتد يقدم عرضًا مغريًا لمهاجم أرسنال

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دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة، مع المهاجم الجابوني بيتر أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال الصيف الجاري.

وبحسب تقرير أعدته شبكة "تاك سبورت" الإنجليزية، فإن إدارة نادي مانشستر يوناتيد بصدد تقديم عرض مغرٍ لنظيرتها

بأرسنال من أجل التخلي عن خدمات أوباميانج.

وأشار التقرير أن مانشستر يونايتد من المفترض أن يقدم عرضًا مغريًا لأرسنال قيمته 79 مليون يورو مقابل التخلي عن المهاجم الجابوني.

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وتبحث إدارة الشياطين الحمر عن مهاجم جديد بعدما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكو من الرحيل عن صفوف الفريق.

وحصل أوباميانج على لقب هداف مناصفة مع ثنائي محمد صلاح وساديو ماني برصيد 22 هدفًا لكل منهم.
يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا سينتهي عقده مع الجانرز في صيف 2021.

 

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