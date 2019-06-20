أسطورة البرازيل يتغزل بمهارات محمد صلاح

أكد الأسطورة البرازيلية كافو ظهير أيمن منتخب السيليساو فريق ميلان الإيطالي السابق، أن عملية إيقاف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، صعبة على أبرز المدافعين وأفضلهم في العالم.

وقال كافو في تصريحاته لقناة "بي ان

سبورتس" الفضائية: "صلاح لاعب رائع، وأبرز ما يتميز به بعيدًا عن الأخرين أنه يمتلك سرعة في الانطلاق بالكرة".

وأضاف :" قدرة صلاح كبيرة في المراوغة بالإضافة إلي

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أن عينه على المرمى طوال الوقت."

وتابع: "مراقبة محمد صلاح أمر صعب على أي مدافع، حتي وإن كنت تعلم ماذا سيفعل من الصعب إيقافه واستخلاص الكرة من قدمه".

ويقود الفرعون المصري منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، باحثا عن أول تتويج دولي له.