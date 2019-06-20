اخبار الرياضه

محمد صلاح يرفض عرضين من كبار أوروبا ويتمسك بالبقاء في ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ، متمسك بالبقاء مع فريقه خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من العروض التي يتلقاها اللاعب.

 

وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن محمد صلاح  رفض عرضين

كبيرين للرحيل عن ليفربول، مفضلًا الاستمرار مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

 

وقالت الصحيفة بأن فريقي الإسباني ويوفنتوس الإيطالي رغبا في الحصول على

Advertisements
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
خدمات صلاح خلال فترة الانتقالات الجارية.

 

وأوضحت الصحيفة أن نادي السيدة العجوز تقدم بعرض بقيمة 150 مليون إسترليني، إلا أن صلاح رفض مغادرة قلعة أنفيلد هذا الصيف.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، كان على علم بالعرضين، وشارك صلاح في مناقشتهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يرفض عرضين من كبار أوروبا ويتمسك بالبقاء في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا