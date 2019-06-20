محمد صلاح يرفض عرضين من كبار أوروبا ويتمسك بالبقاء في ليفربول

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، متمسك بالبقاء مع فريقه خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من العروض التي يتلقاها اللاعب.

وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن محمد صلاح رفض عرضين

كبيرين للرحيل عن ليفربول، مفضلًا الاستمرار مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة بأن فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي رغبا في الحصول على

Advertisements

خدمات صلاح خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن نادي السيدة العجوز تقدم بعرض بقيمة 150 مليون إسترليني، إلا أن صلاح رفض مغادرة قلعة أنفيلد هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، كان على علم بالعرضين، وشارك صلاح في مناقشتهما.