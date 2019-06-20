قاسم باشا يحدد سعر انتقال تريزيجيه إلى جالطة سراي

حدد نادي قاسم باشا التركي، سعر الاستغناء عن اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي. وأكدت قناة "تي ري تي" الرياضية أن فريق قاسم باشا اشترط على جالطة سراي، دفع مبلغا بقيمة 15 مليون يورو لإتمام صفقة انتقال تريزيجيه الموسم المقبل. سراي، دفع مبلغا بقيمة 15 مليون يورو لإتمام صفقة انتقال تريزيجيه الموسم المقبل. وكان جلطة سراي تقدم بمبلغ 6 ملايين يورو من أجل حسم صفقة انتقال تريزيجيه، ولكن قاسم باشا رفض العرض في ظلّ رغبة العديد من الفرق الأوروبية الظفر بخدماته خلال الميركاتو الحالي. وكان نجم الأهلي السابق انتقل إلي قاسم باشا في 2017، قادما من اندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء عقده رسميًا.

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