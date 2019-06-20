تقارير .. ريال مدريد يفاوض هذا الثلاثي لدعم وسط الفريق

دخلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين لدعم وسط فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري واستعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

وأكدت تقارير صحفية اليوم أن النادي الملكي لا يمتلك سوى 4

لاعبين فقط فى وسط الملعب بعد رحيل ماركوس لورينتى واقتراب رحيل دانى سيبايوس.

وأشارت التقارير إلى أن الميرنجي يفاوض الثلاثي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد و فان دى بيك لاعب أياكس

أمستردام الهولندي و تانجى ندومبيلى لاعب ليون الفرنسي للتعاقد مع اثنين منهما لدعم وسط الفريق.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي و الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني و فيرلاند ميندى لاعب ليون الفرنسي لتعويض رحيل رنالدو ولتدعيم قائمة الفريق فى الموسم المقبل.