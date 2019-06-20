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الجزائر تتغلب على تونس في البطولة العربية لناشئي السلة

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نجح منتخب الجزائر في التغلب على نظيره تونس في ثالث مبارياتة بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة والتي تستضيفها مصر

في نسختها الـ 18، في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتغلب منتخب الجزائر بنتيجة 64 مقابل 59 لمنتخب تونس ، ويعد هذا هو الفوز الأول لمنتخب الجزائر بالبطولة.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين .

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