الجزائر تتغلب على تونس في البطولة العربية لناشئي السلة

نجح منتخب الجزائر في التغلب على نظيره تونس في ثالث مبارياتة بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة والتي تستضيفها مصر في نسختها الـ 18، في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. في نسختها الـ 18، في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وتغلب منتخب الجزائر بنتيجة 64 مقابل 59 لمنتخب تونس ، ويعد هذا هو الفوز الأول لمنتخب الجزائر بالبطولة. ويشارك في البطولة 6 منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين .

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