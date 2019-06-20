خالد جلال يمنح لاعبي الزمالك راحة يوم السبت

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال منح اللاعبين راحة من التدريبات

يوم السبت المقبل، على أن يعود اللاعبون للتدريبات بشكل طبيعيمساء الأحد المقبل.

ويخوض الزمالك تدريباته اليومية، حاليًا في إطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقة الدوري ، بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية 2019.