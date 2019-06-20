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خالد جلال يمنح لاعبي الزمالك راحة يوم السبت

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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال منح اللاعبين راحة من التدريبات

يوم السبت المقبل، على أن يعود اللاعبون للتدريبات بشكل طبيعي
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مساء الأحد المقبل.

ويخوض الزمالك تدريباته اليومية، حاليًا في إطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقة الدوري ، بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية 2019.

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