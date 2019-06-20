تريزيجيه ينهي الجدل حول مصيره مع قاسم باشا التركي

كشف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، عن مستقبله مع فريق قاسم باشا

التركي، مشيرًا إلى استمراره في الملاعب الأوروبية.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لصحيفة "ترك برس" : “قضيت موسمًا رائعًا مع فريق قاسم باشا

التركي ولا أريد أي شيء من أحد وإنجازاتي أصنعها لشخصي".

واضاف :“هذا الموسم سيكون الأخير لي مع فريق قاسم باشا

خاصة أنني حققت الكثير مع الفريق التركي وأحرزت 28 هدفًا على مدار موسمين ولدي الطموح أن تستمر مسيرتي الاحترافية في الملاعب الأوروبية”.

وواصل تريزيجيه :“لم أحدد فريقي الجديد ولا يشغلني ما هي وجهتي المقبلة ،

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الأهم أن أشارك بصفة أساسية مع الفريق الذي سأنتقل له خلال المرحلة المقبلة”.

واختتم :“ما يشغلني الآن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية مع مصر، من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير، واستضافة البطولة يضيف لنا قوة مضاعفة مع حضور الجماهير”.

وكان تريزيجيه، قد تلقى عدة عروض من داخل الدوري التركي وخارجه لكنه أجل جميع العروض إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية والمقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.