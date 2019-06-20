كشف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، عن مستقبله مع فريق قاسم باشاالتركي، مشيرًا إلى استمراره في الملاعب الأوروبية.
وقال تريزيجيه في تصريحاته لصحيفة "ترك برس" : “قضيت موسمًا رائعًا مع فريق قاسم باشاالتركي ولا أريد أي شيء من أحد وإنجازاتي أصنعها لشخصي".
واضاف :“هذا الموسم سيكون الأخير لي مع فريق قاسم باشاخاصة أنني حققت الكثير مع الفريق التركي وأحرزت 28 هدفًا على مدار موسمين ولدي الطموح أن تستمر مسيرتي الاحترافية في الملاعب الأوروبية”.
وواصل تريزيجيه :“لم أحدد فريقي الجديد ولا يشغلني ما هي وجهتي المقبلة ،
واختتم :“ما يشغلني الآن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية مع مصر، من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير، واستضافة البطولة يضيف لنا قوة مضاعفة مع حضور الجماهير”.
وكان تريزيجيه، قد تلقى عدة عروض من داخل الدوري التركي وخارجه لكنه أجل جميع العروض إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية والمقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه ينهي الجدل حول مصيره مع قاسم باشا التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.