قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل قياسات بدنية علي هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدونها، تحت إشراف اليوناني أنطونيس مدرب الأحمال وأمير عزمي المدرب المساعد. ويواصل الزمالك الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في إطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقه الدوري ، بعد انتهاء بطولة الأمم الافريقية 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تدريبات بدنية قوية لـ"لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.