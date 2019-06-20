محمود عبدالعزيز يؤدي تدريبات تأهيلية

أدى محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي. تحت إشراف الجهاز الطبي. جاء ذلك علي هامش التدريبات المقامة حالياً، عقب ذلك توجه اللاعب الي الجمانيزيوم لأداء بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية.

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