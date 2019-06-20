يورينتي ينتقل من ريال مدريد إلى جاره أتليتيكو

قال نادي أتليتيكو مدريد وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان يوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط الاسباني ماركوس يورينتي من جاره ريال مدريد.



وأضاف في بيان ”توصل أتليتيكو مدريد وريال مدريد إلى اتفاق سينتقل بموجبه ماركوس يورينتي إلى نادينا بعد اجتياز الفحص الطبي.



”بعد الفحص الطبي يتوقع أن يوقع لاعب الوسط على عقد لخمسة مواسم مقبلة“.



ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة لكن تقارير في وسائل اعلام اسبانية قالت إن أتليتيكو سيدفع لريال مدريد 30 مليون يورو (33.88 مليون دولار) مبدئيا إضافة إلى عشرة ملايين تبعا لبنود أخرى.



وصنع يورينتي (24 عاما) المولود في مدريد اسمه خلال فترة إعارة مع الافيس في موسم 2016-2017 لكنه خاض 11 مباراة أساسيا فقط في الدوري الاسباني في الموسمين التاليين عندما عاد إلى ريال.



وينتمي لاعب الوسط لعائلة كروية عريقة.

فوالده باكو بدأ اللعب مع أتليتيكو لكنه قضى معظم مسيرته في ريال مدريد بينما كان أحد أقاربه (باكو خينتو) من أشهر اللاعبين في مدريد ولاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس أوروبا ست مرات.



المصدر: رويترز