رياضة | المنتخب يتفقد أرضية ستاد القاهرة تحضيراً لمواجهة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يتفقد أرضية ستاد القاهرة تحضيراً لمواجهة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على تفقد أرضية ستاد القاهرة قبل انطلاق المران الأخير استعدادا لمباراة الغد أمام زيمبابوي.

وقبل انطلاق مران المسائل للمنتخب المصري قام لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بتفقد أرضية الملعب بعد التجديدات التي أجريت عليه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في العاشرة من مساء غد الجمعة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا التي تنظمها مصر بمشاركة ٢٤ فريقا في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل.