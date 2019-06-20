رياضة | رسميًا .. راؤول جونزاليس مدربًا لريال مدريد "كاستيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا .. راؤول جونزاليس مدربًا لريال مدريد "كاستيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، تعيين نجم الفريق السابق "راؤول جونزاليس" مدربًا لفريق ريال مدريد كاستيا، خلال الموسم المقبل 2019 / 2020.

ويعتبر راؤول جونزاليس أحد أساطير ريال مدريد لعب بقميص الملكي لمدة 16 موسما حقق خلالها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبي كأس العالم للأندية ولقب السوبر الأوروبي، 6 ألقاب للدوري الإسباني و4 السوبر الإسباني.

وبدأ "راؤول" مشواره التدريبي داخل نادي ريال مدريد منذ أغسطس الماضي بقيادة فريق تحت 15 عامًا، قبل أن يعلن النادي الملكي منحه فرصة جديدة لقيادة فريق ريال مدريد كاستيا في الموسم المقبل 2019/2020.

يذكر أن ريال مدريد كاستيا يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة الأسباني، وسبق تولي تدريبه الفرنسي زين الدين زيدان قبل أن يتولي قيادة الفريق الأول بالنادي الملكي.