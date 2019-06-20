رياضة | نيمار يطعن ريال مدريد من أجل عيون برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يطعن ريال مدريد من أجل عيون برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يفكر إطلاقًا في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وما يشغل بال اللاعب حاليًا هو العودة من جديد لصفوف برشلونة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نجمه البرازيلي نيمار بأقل من 300 مليون يورو (339 مليون دولار).

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن نيمار وجه رسالة إلى ناصر الخليفي مالك الفريق الباريسي، مفادها أنه يريد ترك باريس والعودة من جديد إلى برشلونة.

ولا يفكر اللاعب البرازيلي في اللعب بصفوف ريال مدريد مهما كانت الاغراءات، حيث يريد فقط العودة للفريق الكتالوني.