رياضة | ديجينيك يحفز جماهير الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديجينيك يحفز جماهير الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي الاسترالي ميلوس ديجينك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على تحفيز الجماهير قبل إنطلاق مباريات فريقه خلال الموسم المقبل.

ونشر اللاعب بعض الصور الشخصية له عبر حسابه على موقع تبادل الصور " إنستجرام " بقميص نادي الهلال وكتب عليهم " قريباً سنبدأ

وتجدر الإشارة إلى أن ديجينيك يقصد بتلك الرسالة إنطلاق فترة الإعداد الخاصة بالزعيم والتي سيتم فيها الوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين.

وكان اللاعب قد إنضم إلى الهلال خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادماً من فريق نادي ريد ستار الذي يلعب في الدوري الصربي.