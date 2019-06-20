رياضة | أياكس يقطع الطريق على كبار أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يقطع الطريق على كبار أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس تجديد عقد إريك تين هاج المدير الفني بعد أن قدم موسماً إستثنائياً رائعاً.

حيث كتب الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الإدارة توصلت إلى إتفاق يقضي ببقاءه على رأس القيادة الفنية حتى العام 2022.

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وكان تين هاج قد قاد أياكس للحصول على لقب الدوري الهولندي للمرة الأولى خلال السنوات الخمسة الماضية وبطولة الكأس للمرة الأولى أيضاً منذ تسعة سنوات.

كما قاد تين هاج رفقاء دي يونج إلى الوصول للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد إقصاء العملاقين ريال مدريد ويوفنتوس.

وقطع أياكس بذلك الطريق على الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة وروما التي كانت تفكر في الحصول على خدماته من أجل تولي قياده فرقهم.