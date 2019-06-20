رياضة | أول تعليق من زيدان على صفقات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان على صفقات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن الموسم المقبل سيكون هاما للغاية، ويطمح من خلاله لعودة الفريق الملكي لسلسة الانتصارات من جديد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هذا الموسم مهم جدا، موسم جديد سيبدأ، ونطمح لمعانقة الفوز من جديد".

وتابع :"نحن لا نزال نعمل من أجل ذلك، لذلك لا يوجد عطلة بالنسبة لنا".

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وأشار :"أنا متحمس جداً جداً جداً لكل هذه التعاقدات. سيكون الأمر مثيرا للاهتمام بالنسبة لنا".

وواصل :"نحن هنا من أجل العمل على أن يكون الموسم 2019-2020 ناجحا".

وأكمل مدرب الملكي :"من المهم أن يكون لدينا جميع اللاعبين في التحضيرات، لهذا السبب قمنا بالتعاقد مبكرا مع اللاعبين حتى يكونوا مستعدين في أقرب وقت ممكن".

وأكمل "التحضيرات مهمة جدا للاعب، من المهم أن يتواجد اللاعبون الجدد معنا، سيتمتعون بشهر عطلة. الوافدون الجدد سيتواجدون معنا منذ اليوم الأول."