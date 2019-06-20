رياضة | مفاجآت في تشكيلة مصر المتوقعة أمام زيمبابوي بالمباراة الافتتاحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة مصر المتوقعة أمام زيمبابوي بالمباراة الافتتاحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لممتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم التي تنظمها مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد المحمدي - باهر المحمدي - أحمد حجازي - أيمن اشرف

خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح

خط الهجوم : مروان محسن