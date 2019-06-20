رياضة | تعرف على أخر موعد لإغلاق أبواب ملعب القاهرة بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أخر موعد لإغلاق أبواب ملعب القاهرة بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة هاني أبوريدة، الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة، موعدًا لإغلاق أبواب ملعب القاهرة، أمام الجماهير، استعدادًا لانطلاق حفل افتتاح البطولة.

كما نوهت اللجنة، أنه لن يسمح بدخول أي مشجع إلى مدرجات الملعب بعد الثامنة حتى إذا كان حاملًا لتذكرة دخول المباراة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو