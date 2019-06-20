رياضة | خاص - معلق رياضي مغربي: بطولة إفريقيا ستكون الأقوى ومنتخب مصر المرشح الأول للقب "دون مجاملة" لهذه الأسباب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - معلق رياضي مغربي: بطولة إفريقيا ستكون الأقوى ومنتخب مصر المرشح الأول للقب "دون مجاملة" لهذه الأسباب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد اللطيف طلال المعلق الرياضي المغربي على أن بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق مبارياتها في مصر غدا وحتى 21 من يوليو المقبل، ستكون في غاية القوة لأنها تضم مجموعة كبيرة من المنتخبات القوية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"البطولة هذه المرة ستكون قوية لأن الفرق مستواه كبير للغاية وبالتحديد الفريق المصري والسنغالي والمغربي لأنهم يضمون مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين في فرق كبيرة بدوريات أوروبية كبيرة".

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وتابع "وصلنا صباح اليوم واستقبلنا في المطار بطريقة رائعة وقاموا بتسهيل كافة الأمور لنا، حتى الوصول لمقر الإقامة".

وواصل :"أرشح وبدون مجاملة هو الفريق المصري لأن البطولة تقام في بلده وأمام جماهيره وبه لاعبين على مستوى عالٍ، وعلى رأسهم محمد صلاح، وكذلك المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي".

وعن استبعاد عبد الرزاق حمد الله قال :"إلى الآن لا أحد يفهم ما هو السبب وراء هذا الاستبعاد واللاعب فجر أكد بأنه لم يسئ إلى حمد الله، فحتى هذه اللحظة هناك شئ غير مفهوم، فحمد الله رفض التصريحات حتى نهاية البطولة".