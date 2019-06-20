رياضة | المتحدث الرسمي للأهلي: مصر صنعت المستحيل في تنظيم بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدث الرسمي للأهلي: مصر صنعت المستحيل في تنظيم بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عن فخره بعد المجهودات التي بذلت في الفترة الأخيرة لاستضافة حدث كبير مثل بطولة أمم إفريقيا.

وكتب فؤاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك" :"مصر بلد كبير وعظيم وإرادة أبناؤه تصنع المستحيل أن تعيد صياغة وتأهيل ٦ إستادات وأكثر من ٢٠ ملعب تدريب ناهيك عن البنية الأساسية وتجميل الشوارع والعمل اللوجيستي لاستقبال ٢٤ منتخب مشارك في كأس الأمم الأفريقية هو مدعاةٌ للفخر .