رياضة | تشديدات أمنية مُكثفة بملعب القاهرة لاستقبال الرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشديدات أمنية مُكثفة بملعب القاهرة لاستقبال الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ملعب القاهرة الدولي، تشديدات أمنية مُكثفة، قبل ساعات قليلة من افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

ويأتي تشديد الحراسات حول المعلب، تمهيدًا لاستقبال السيد المشير عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي سيشهد افتتاح البطولة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو