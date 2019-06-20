رياضة | السفير الإيفواري يستقبل بعثة بلاده بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الإيفواري يستقبل بعثة بلاده بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة منتخب كوت ديفوار مطار القاهرة مساء اليوم، الخميس، للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق غدا بمواجهة مصر وزيمبابوى ضمن مباريات المجموعة الأولى.

كان فى استقبال البعثة إيزوا تيموتيه السفير الإيڨوارى بالقاهرة، وحصل على درع من مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى احتفالا بالوصول.