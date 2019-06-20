رياضة | قبل افتتاح كان 2019 .. كيف جاءت نتائج "ضربة البداية" لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاح كان 2019 .. كيف جاءت نتائج "ضربة البداية" لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر لخوض "ضربة البداية" في بطولة أمم إفريقيا 2019، بمواجهة قوية ضد منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء الجمعة 21 يونيو، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولي من المجموعة الأولي للبطولة الإفريقية والتي تضم معهما أيضًا منتخبي (الكونغو الديمقراطية - أوغندا).

ويتطلع منتخبنا الوطني بقيادة مدربه المكسيكي "خافيير أجيري" لتحقيق بداية قوية بالفوز على منتخب زيمبابوي وحصد النقاط الثلاث، وتصدر ترتيب مجموعته مبكرًا في إطار رغبة منتخب الفراعنة في المنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا الغائب عن خزائنه منذ نسخة البطولة عام 2010.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ المباريات الافتتاحية لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا:-

- 1957: مصر والسودان 2 / 1 ( رأفت عطية - الديبة)

- 1959: مصر اثيوبيا 4 / 0 (الجوهري "هاتريك" - ميمي الشربيني)

- 1962: مصر واوغندا 2 / 1 (بدوي عبد الفتاح - صالح سليم)

- 1963: مصر ونيجيريا 6 / 3 (حسن الشاذلي "4 أهداف" - رضا "هدفين" )

- 1970: مصر وغينيا 4 / 1 (علي أبوجريشة "هدفين" - طه بصري - حسن الشاذلي)

- 1974: مصر وأوغندا 2 / 1 (علي أبوجريشة - علي خليل)

- 1976: مصر وغينيا 1 / 1 (طه بصري)

- 1980: مصر وكوت ديفوار 2 / 1 (مختار مختار)

- 1984: مصر والكاميرون 1 / 0 (طاهر أبوزيد)

- 1986: مصر والسنغال 0 / 1

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- 1988: مصر والكاميرون 0 / 1

- 1990: مصر وكوت ديفوار 1 / 3

- 1992: مصر وزامبيا 0 / 1

- 1994: مصر والجابون 4 / 0 (أيمن منصور - بشير عبد الصمد "هدفين" - حمزة الجمل)

- 1996: مصر وأنجولا 2 / 1 (أحمد الكاس "هدفين")

- 1998: مصر وموزمبيق 2 / 0 (حسام حسن)

- 2000: مصر وزامبيا 2 / 0 (ياسر رضوان - حسام حسن)

- 2002: مصر والسنغال 0 / 1

- 2004: مصر وزيمبابوي 2 / 1 (تامر عبد الحميد - محمد بركات)

- 2006: مصر وليبيا 3 / 0 (ميدو - أبوتريكة - أحمد حسن)

- 2008: مصر والكاميرون 4 / 2 (حسني عبد ربه "هدفين" - محمد زيدان "هدفين")

- 2010: مصر ونيجيريا 3 / 1 (عماد متعب - محمد جدو - أحمد حسن)

- 2017: مصر ومالي 0 / 0