رياضة | إنفانتينو في القاهرة لحضور افتتاح الأمم الإفريقية

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يصل السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى مطار القاهرة غدًا الجمعة لحضور افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

وكان إنفانتينو، تلقى دعوة من جانبي الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي " كاف"، من أجل حضور مباراة مصر وزيمبابوى في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية "مصر 2019.