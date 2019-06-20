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رياضة | محمود عبدالعزيز يخوض تدريبات تأهيلية في "الجيم"

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أدى محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك علي هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بعدها توجه عبدالعزيز الي صالة الجمانيزيوم بالنادي لأداء بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية. 


ويخوض الزمالك تدريباته اليومية، حاليا في اطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقه الدوري ، بعد انتهاء بطولة الأمم الافريقية 2019.

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